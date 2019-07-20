Промпроизводство в Украине снова стало падать (инфографика)

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Объемы промышленного производства в июне 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 2,3%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, за январь-июнь промпроизводство выросло на 0,5%.
За первые шесть месяцев в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 3,0%, в перерабатывающей промышленности зафиксировано падение на 0,1%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха – падение на 1,5%.
Отметим, в марте 2019 года объемы промышленного производства выросли на 2,1% – впервые за последние четыре месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%.
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