Межбанк: гривна укрепилась на отметке 25,62/25,64 грн за доллар

Торги валютного Межбанка во вторник в секторе доллара стартовали с уровней 25,67/25,65 UAH/USD.

В 10.10 курс начал снижаться к показателям 25,52/25,59 UAH/USD.

В 11:00 курс безналичного доллара оставался на том же уровне.

В 13.00 курс достиг уровня 25,65/25,67 UAH/USD и после 14.00 пошел на снижение 25,62/25,65 UAH/USD.

Закончились торги на отметке 25,62/25,64 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,65 / 25,67

евро – 28,67 / 28,69

российский рубль – 0,405/ 0,406

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