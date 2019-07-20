Межбанк: гривна укрепилась на отметке 25,62/25,64 грн за доллар

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Торги валютного Межбанка во вторник в секторе доллара стартовали с уровней 25,67/25,65 UAH/USD.
В 10.10 курс начал снижаться к показателям 25,52/25,59 UAH/USD.
В 11:00 курс безналичного доллара оставался на том же уровне.
В 13.00 курс достиг уровня 25,65/25,67 UAH/USD и после 14.00 пошел на снижение 25,62/25,65 UAH/USD.
Закончились торги на отметке 25,62/25,64 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,65 / 25,67
евро – 28,67 / 28,69
российский рубль – 0,405/ 0,406
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