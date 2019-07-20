Китай представил смартфоны Honor 9X и 9X Pro на базе SoC Kirin 810 (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Китае состоялась официальная премьера новых смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro. Фактические продажи их стартуют 30 июля и 9 августа соответственно.
Модели построены на 7-нанометровой однокристальной платформе Kirin 810.
Представили также систему охлаждения старшей модели Honor 9X Pro, которая должна не только снизить температуру SoC, но и препятствовать троттлингу, позволяя устройству стабильно держать частоту под высокими нагрузками.
Благодаря выдвижной фронтальной камере дисплей обошелся без вырезов или врезанных камер. В выезжающем модуле размещен светосильный объектив и сенсор разрешением 16 Мп. Как и у других конкурирующих моделей, механизм имеет защиту от ударов при падениях.
Основная камера базового Honor 9X — сдвоенная на сенсорах разрешением 48 и 2 Мп, тогда как продвинутый Honor 9X Pro получил тройную камеру с дополнительным 8-мегапиксельным модулем.
Емкость аккумуляторной батареи в обоих случаях 4000 мА·ч, так что автономность должна быть на достойном уровне.
Из остального можно отметить новый игровой режим GPU Turbo 3.0, разъем USB-C и стандартный разъем 3,5 мм для подключения наушников.
На смартфоны установлена свежая прошивка EMUI 9.1 на базе Android 9.0 Pie с фирменным компилятором Ark и файловой системой EROFS.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
📌 Сколько вам удавалось (удается) зарабатывать за рубежом? - опросВчера, 14:55 - 7140 5
Правительство добилось снижения цены газа на 25%Вчера, 16:02 - 2498 4
Импорт огурцов и томатов в Украину побил рекорд десятилетияПозавчера, 06:12 - 1869 3
"Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газаВчера, 12:01 - 957 3
НАБУ завело дело на инженеров "моста Кличко"Вчера, 15:29 - 1101 2
📌 Сколько вам удавалось (удается) зарабатывать за рубежом? - опросВчера, 14:55 - 7140 5
Четыре шага легального оформления наемных работниковВчера, 08:02 - 4308
Сколько получают украинские программисты (инфографика)Вчера, 17:01 - 3616
Предсказать цены на жилье в Украине практически невозможно - экспертВчера, 08:14 - 2750 1
Гривна попала в мировой валютный ТОП: в Goldman Sachs объяснили, ждать ли девальвацииВчера, 21:04 - 2547 1
Индия запустила ракету с луноходом (видео)Позавчера, 15:10 - 386
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3103
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3681 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2981 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2501