Китай представил смартфоны Honor 9X и 9X Pro на базе SoC Kirin 810 (фото)

В Китае состоялась официальная премьера новых смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro. Фактические продажи их стартуют 30 июля и 9 августа соответственно.

Модели построены на 7-нанометровой однокристальной платформе Kirin 810.

Представили также систему охлаждения старшей модели Honor 9X Pro, которая должна не только снизить температуру SoC, но и препятствовать троттлингу, позволяя устройству стабильно держать частоту под высокими нагрузками.

Благодаря выдвижной фронтальной камере дисплей обошелся без вырезов или врезанных камер. В выезжающем модуле размещен светосильный объектив и сенсор разрешением 16 Мп. Как и у других конкурирующих моделей, механизм имеет защиту от ударов при падениях.

Основная камера базового Honor 9X — сдвоенная на сенсорах разрешением 48 и 2 Мп, тогда как продвинутый Honor 9X Pro получил тройную камеру с дополнительным 8-мегапиксельным модулем.

Емкость аккумуляторной батареи в обоих случаях 4000 мА·ч, так что автономность должна быть на достойном уровне.

Из остального можно отметить новый игровой режим GPU Turbo 3.0, разъем USB-C и стандартный разъем 3,5 мм для подключения наушников.

На смартфоны установлена свежая прошивка EMUI 9.1 на базе Android 9.0 Pie с фирменным компилятором Ark и файловой системой EROFS.