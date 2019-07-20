Фонд гарантирования снова выставил на продажу стадион Черноморец в Одессе по цене, в 5 раз ниже

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на повторный аукцион центральный стадион Одессы «Черноморец».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Стартовая цена продажи стадиона составит 733,25 миллиона гривен. Ранее его пытались продать за 3,66 миллиарда гривен. То есть, на повторных торгах цену снизили в 5 раз.
В описании к объекту Фонд гарантирования указывает, что стадион является одним из крупнейших в Украине. Общая площадь помещений стадиона составляет 80,28 тысячи квадратных метров.
В состав стадиона входит чаша с футбольным полем, VIP-ложами и вспомогательные помещения. Также на продажу выставили бизнес-центр, ресторан, фитнес-центр и подземный паркинг.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителей начали штрафовать за газовую установку в автоВчера, 20:47 - 32039 9
Правительство добилось снижения цены газа на 25%5 ч. назад - 1760 3
📌 Сколько вам удавалось (удается) зарабатывать за рубежом? - опрос6 ч. назад - 3163 3
"Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа9 ч. назад - 845 3
Импорт огурцов и томатов в Украину побил рекорд десятилетияВчера, 06:12 - 1683 2
Водителей начали штрафовать за газовую установку в автоВчера, 20:47 - 32039 9
Эксперт рассказал, чего ждать от курса доллара после выборовВчера, 21:01 - 3781
Четыре шага легального оформления наемных работников13 ч. назад - 3651
📌 Сколько вам удавалось (удается) зарабатывать за рубежом? - опрос6 ч. назад - 3163 3
Предсказать цены на жилье в Украине практически невозможно - эксперт12 ч. назад - 2555 1
Индия запустила ракету с луноходом (видео)Вчера, 15:10 - 355
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3070
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3663 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2946 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2476