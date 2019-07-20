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Фонд гарантирования снова выставил на продажу стадион Черноморец в Одессе по цене, в 5 раз ниже

Фонд гарантирования снова выставил на продажу стадион Черноморец в Одессе по цене, в 5 раз ниже

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на повторный аукцион центральный стадион Одессы «Черноморец».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Стартовая цена продажи стадиона составит 733,25 миллиона гривен. Ранее его пытались продать за 3,66 миллиарда гривен. То есть, на повторных торгах цену снизили в 5 раз.

В описании к объекту Фонд гарантирования указывает, что стадион является одним из крупнейших в Украине. Общая площадь помещений стадиона составляет 80,28 тысячи квадратных метров.

В состав стадиона входит чаша с футбольным полем, VIP-ложами и вспомогательные помещения. Также на продажу выставили бизнес-центр, ресторан, фитнес-центр и подземный паркинг.

По материалам hromadske.tv
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