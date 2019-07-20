На предприятии Укроборонпрома погасили долги по выплате зарплат

Николаевский судостроительный завод, входящий в концерн Укроборонпром, сообщил о ликвидации задолженности по выплате зарплат своим работникам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе рабочей поездки в Николаевскую область 17 июля глава государства получил информацию о наличии долгов по зарплате перед работниками этого предприятия.

Владимир Зеленский поручил генеральному директору Государственного концерна «Укроборонпром» Павлу Букину безотлагательно решить вопрос погашения этой задолженности.

23 июля Государственный концерн «Укроборонпром» отчитался о выполнении поручения Президента в полном объеме. По его информации, на счета государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» для погашения задолженности по заработной плате было перечислено 54,8 млн грн. Кроме того, было перечислено 31,7 млн грн для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную заработную плату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом на оплату труда.