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Британцы инвестируют около $100 млн в "новое поколение электромобилей"

Британцы инвестируют около $100 млн в "новое поколение электромобилей"

Правительство Великобритании станет инвестором и сделает вложение в размере 80 млн фунтов ($99,7 млн) в разработку “следующего поколения электромобилей” и, возможно, гибридных самолетов.

Об этом сообщил телеканал CNBC.

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Такое финансирование, среди прочего, поможет сократить выбросы углерода в таких отраслях, как транспорт, строительство и энергетика, заявили британские власти.

Промышленные и научные круги должны возглавить разработку новых технологий в сфере, которую британское правительство называет “Силовой электроникой, электрическими машинами и приводами (PEMD)”. Это широкое семейство продуктов, которые можно использовать для преобразования систем, использующих ископаемое топливо, в электрические с использованием батарей или других источников электроэнергии.

Инвестиции находятся под эгидой так называемой Industrial Strategy Future of Mobility Grand Challenge (англ., по смыслу, — Стратегии по решению проблем промышленности и мобильности). Среди ее целей полный отказ от железнодорожного дизельного подвижного состава и перевод автомобильного парка Великобритании на транспортные средства с нулевым выбросом углеродов к 2040 г.

“Если Великобритания возглавит электрическую революцию, это усилит ее возможности по разработке и производству электромобилей следующего поколения, гибридных самолетов и интеллектуальных электрических сетей, — заявил генеральный директор U.K. Research and Innovation Марк Уолпорт. — Это приведет к тому, что небольшие и крупные отраслевые компании будут базироваться в Великобритании, что позволит привлечь инвестиции в нашу производственную базу”.

По материалам EnKorr
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