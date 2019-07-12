Шотландская ветроэнергия в избытке: будут продавать в регионы

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В Шотландии действует множество ветряных электростанций. Генерируемой ими электроэнергии более чем достаточно для снабжения всех домов в стране.
Об этом информирует издание Engadget.
Данные WeatherEnergy свидетельствуют, что шотландские ветроэлектростанции в период с января по июнь 2019 года произвели немногим более 9,8 млн МВт·ч электроэнергии. Этого достаточно для питания примерно 4,47 млн домов, что почти вдвое больше, чем фактически есть в Шотландии. Теоретически, у операторов имеется достаточно избыточной ветровой энергии для питания большой части северной Англии.
Правительство Шотландии уже планирует провести своеобразную очистку своей энергосистемы. Оно надеется покрыть половину своего потребления энергии возобновляемыми источниками энергии к 2050 году и хочет практически исключить выбросы CO2 из своей энергетической инфраструктуры к 2050 году. Новая статистика предполагает, что всё идет по плану и даже, вероятно, с некоторым его опережением.
Более того, Шотландия сможет продавать в другие регионы излишки электроэнергии, генерируемой с помощью ветровых электростанций.
Это позволит снизить потребление ископаемого топлива. Однако не все страны смогут последовать примеру Шотландии и использовать ветроэлектростанции для массовой выработки энергии. Для эффективного использования ветряных турбин (как и солнечных электростанций) требуются специфические природные условия, которые встречаются не везде.
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