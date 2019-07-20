Госавиаслужба рассмотрит заявления трех авиакомпаний на открытие сообщения с Тель-Авивом

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Государственная авиационная служба Украины рассмотрит заявления авиакомпаний “Роза ветров”, “Атласджет Украины” и SkyUp на эксплуатацию воздушных линий между Украиной и Тель-Авивом на период празднования Еврейского нового года (Рош ха-Шана).
Об этом говорится официальном сайте службы.
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Госавиаслужба рассмотрит заявление:
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