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Госавиаслужба рассмотрит заявления трех авиакомпаний на открытие сообщения с Тель-Авивом

Госавиаслужба рассмотрит заявления трех авиакомпаний на открытие сообщения с Тель-Авивом

Государственная авиационная служба Украины рассмотрит заявления авиакомпаний “Роза ветров”, “Атласджет Украины” и SkyUp на эксплуатацию воздушных линий между Украиной и Тель-Авивом на период празднования Еврейского нового года (Рош ха-Шана).

Об этом говорится официальном сайте службы.

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Госавиаслужба рассмотрит заявление:

  • авиакомпании “Роза ветров” на получение права на эксплуатацию воздушной линии для выполнения чартерных международных воздушных перевозок из/в Украину или в пределах Украины, составляющих систематическую серию – не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц, для перевозки групп хасидских паломников в 2019 году на период празднования Еврейского нового года по маршруту Киев – Тель-Авив (Государство Израиль) – Киев (частота рейсов: 16 рейсов в неделю, срок действия права: с 23.09.2019 по 06.10.2019)
  • авиакомпании “Атласджет Украина” на получение права на перелеты для перевозки групп хасидских паломников в 2019 годупо маршруту Киев – Тель-Авив (Государство Израиль) – Киев (частота рейсов: семь рейсов в неделю со сроком действия права: с 25.09. 2019 по 03.10.2019)
  • авиакомпании SkyUp на получение прав на эксплуатацию воздушных линий для выполнения регулярных международных воздушных перевозок из/в Украину по маршрутам Львов – Тель-Авив (Государство Израиль) – Львов (частота рейсов: три раза в неделю, срок действия права: с 01.10.2019 на неограниченный срок); Запорожье – Тель-Авив (Государство Израиль) – Запорожье (частота рейсов: три раза в неделю, сроком действия права: с 01.10.2019 на неограниченный срок).
По материалам ТСН
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