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ПриватБанк снизил цены на недвижимость, которую продает на аукционах

ПриватБанк снизил цены на недвижимость, которую продает на аукционах

ПриватБанк снижает стартовые цены на недвижимое имущество, которое продает на электронных торговых площадках LOT. PB и OpenMarket (ГП СЕТАМ).

Об этом сообщается в пресс-релизе ГП СЕТАМ.

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Банк продает квартиры, нежилые помещения, парковки и другие объекты почти во всех регионах Украины.

«Снижение цен на недвижимость, согласно принятому правлением банка решению, запланировано по большому количеству непрофильных активов, что приведет к ускорению реализации объектов, которые не используются в операционной деятельности банка», – говорится в пресс-релизе.

ПриватБанк хочет также продавать недвижимость с применением механизма голландских аукционов, предусматривающих снижение цены продажи в ходе торгов. В ближайшее время такие аукционы состоятся по объектам, согласованным правлением банка.

По материалам НВ
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