ПриватБанк снизил цены на недвижимость, которую продает на аукционах

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ПриватБанк снижает стартовые цены на недвижимое имущество, которое продает на электронных торговых площадках LOT. PB и OpenMarket (ГП СЕТАМ).
Об этом сообщается в пресс-релизе ГП СЕТАМ.
Читайте также: Fitch подтвердил рейтинг ПриватБанка, прогноз стабильный
Банк продает квартиры, нежилые помещения, парковки и другие объекты почти во всех регионах Украины.
«Снижение цен на недвижимость, согласно принятому правлением банка решению, запланировано по большому количеству непрофильных активов, что приведет к ускорению реализации объектов, которые не используются в операционной деятельности банка», – говорится в пресс-релизе.
ПриватБанк хочет также продавать недвижимость с применением механизма голландских аукционов, предусматривающих снижение цены продажи в ходе торгов. В ближайшее время такие аукционы состоятся по объектам, согласованным правлением банка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Запланированных в Офисе президента денег на ремонт дорог хватит только на треть работ - ОмелянВчера, 16:21 - 1338 8
Водителей начали штрафовать за газовую установку в автоВчера, 20:47 - 27501 6
"Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа4 ч. назад - 608 2
Volvo отзывает полмиллиона авто из-за огнеопасного дефектаВчера, 23:04 - 474 2
В Пенсионном фонде сообщили о влиянии возраста и стажа при выходе на пенсию (видео)Вчера, 15:02 - 38007 2
Водителей начали штрафовать за газовую установку в автоВчера, 20:47 - 27501 6
Эксперт рассказал, чего ждать от курса доллара после выборовВчера, 21:01 - 3484
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 17:00 - 2903
Четыре шага легального оформления наемных работников8 ч. назад - 2408
Предсказать цены на жилье в Украине практически невозможно - эксперт8 ч. назад - 2111 1
Индия запустила ракету с луноходом (видео)Вчера, 15:10 - 316
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3026
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3638 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2896 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2447