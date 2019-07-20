ПриватБанк снизил цены на недвижимость, которую продает на аукционах

ПриватБанк снижает стартовые цены на недвижимое имущество, которое продает на электронных торговых площадках LOT. PB и OpenMarket (ГП СЕТАМ).

Об этом сообщается в пресс-релизе ГП СЕТАМ.

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Банк продает квартиры, нежилые помещения, парковки и другие объекты почти во всех регионах Украины.

«Снижение цен на недвижимость, согласно принятому правлением банка решению, запланировано по большому количеству непрофильных активов, что приведет к ускорению реализации объектов, которые не используются в операционной деятельности банка», – говорится в пресс-релизе.

ПриватБанк хочет также продавать недвижимость с применением механизма голландских аукционов, предусматривающих снижение цены продажи в ходе торгов. В ближайшее время такие аукционы состоятся по объектам, согласованным правлением банка.