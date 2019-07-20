Toyota задолжала дилеру почти 16 миллионов

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Калифорнийский дилер утверждает, будто компания пыталась наказать его за разработку более эффективного способа обработки отзывов клиентов.
Toyota должна заплатить 15,8 миллиона долларов дилеру из Калифорнии. Тот утверждает, будто японский концерн мстил ему за разработку специального программного обеспечения, в котором клиенты оставляли свои отзывы. Из-за этого Toyota потратила миллионы долларов на ремонты автомобилей.
Коллегия суда присяжных в Санта-Ана в понедельник признала Toyota ответственной за несправедливое вмешательство в контракт, который компания заключила с двумя автосалонами Роджера Хогана.
Как заявил адвокат Хогана Амнон Сигел, другие представительства должны знать, что Toyota не должна неправильно решать вопросы безопасности и не имеет права принимать ответные меры против дилерских центров за их приверженность безопасности без последствий.
Владелец Capistrano Toyota и Claremont Toyota обвинили японскую компанию в сокрытии намерений вытеснить его из своей системы франшиз еще в январе 2011-го года. Как раз в это время инвестор вкладывал миллионы долларов в расширение и обновление своих дилерских центров.
Хоган же утверждал, что его программа Autovation, запущенная в 2011-м году после массового отзыва автомобилей с рынка из-за внезапного разгона, была намного эффективнее, чем собственная система Toyota. В частности, лучше устанавливала личности клиентов и наводила контакты с теми, чьи машины так и не были отремонтированы.
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