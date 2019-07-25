Рост индекса потребительских настроений замедлился

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Индекс потребительских настроений в Украине за июнь 2019 года составил 82,4, что на 0,4 п. меньше, чем в мае.
Об этом сообщает ежемесячное исследование Info Sapiens.
По данным исследования, индекс текущего положения снизился на 0,3 п., составив 71,1. Индекс экономических ожиданий в июне снизился на 0,5 п. и составил 89,9.
Июньский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 109,3 п., что ниже показателя прошлого месяца на 0,3 п. Индекс инфляционных ожиданий увеличился – до 177,8, что на 2,0 п. больше, чем за прошлый месяц. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев также ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 7,2 п. – до значения 130,6.
“Рост индекса потребительских настроений остановился после двух месяцев резкого подъема. Индекс целесообразности делать крупные покупки уменьшился и вернулся на уровень апреля. Индекс девальвационных ожиданий несколько подрос, однако остается ниже уровня лета прошлого года. Существенное снижение индекса потребительских настроений произошло в Киеве: индекс вернулся на уровень января 2019 года. Это снижение было компенсировано за счет роста в Центральном, Южном и Северном регионах. Индекс целесообразности делать крупные покупки снизился и в городе Киеве, и в других городах с населением более 500 тысяч жителей”, – комментируют аналитики Info Sapiens.
Напомним, индекс потребительских настроений в Украине рос два месяца подряд после президентских выборов – в апреле и мае 2019 года.
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