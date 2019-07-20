Нацбанк сообщил, сколько получил от обанкротившихся банков

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НБУ получил на погашение задолженности по кредитам неплатежеспособных банков 1 445,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
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Больше всего средств получено от реализации имущественных прав – 1 304,6 млн грн. Еще 90,9 млн грн поступили от реализации недвижимого имущества. Другими источниками погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков стали средства от:
- принятия ипотеки на баланс НБУ на сумму 30,4 млн грн;
- списания за счет сформированного резерва на сумму 17,0 млн грн;
- погашения задолженности по заложенными кредитам на сумму 2,6 млн грн.
По самой высокой цене – 722,3 млн грн – реализованы имущественные права, переданные ПАО «КБ «Надра» в залог НБУ.
Также от реализации активов некоторых неплатежеспособных банков НБУ получил 26,0 млн грн.
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