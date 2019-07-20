По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (21,760 млн и 29,350 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 26), максимальный курс продажи доллара 25,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,82-25,86 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 66 активных заявок по доллару на сумму более 50,710 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,9000 – 2 22225,8000 – 10 00025,8000 – 5 00025,7800 – 10 00025,7700 – 10 00025,7700 – 37 77725,7700 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,7600 – 5 000

25,7700 – 15 000

25,7700 – 5 700

25,7800 – 20 000

25,7800 – 10 000

25,8000 – 10 000

25,8000 – 40 000

25,8000 – 111 111

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,8199 грн

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,7537 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.