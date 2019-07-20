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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (21,760 млн и 29,350 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 26), максимальный курс продажи доллара 25,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,82-25,86 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 66 активных заявок по доллару на сумму более 50,710 млн грн, которые распределились следующим образом:
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,7600 – 5 000
25,7700 – 15 000
25,7700 – 5 700
25,7800 – 20 000
25,7800 – 10 000
25,8000 – 10 000
25,8000 – 40 000
25,8000 – 111 111
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,8199 грн
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,7537 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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