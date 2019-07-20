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Межбанк: гривна укрепляется

Межбанк: гривна укрепляется

Торги валютного Межбанка в понедельник в секторе доллара стартовали с уровней 25,67/25,65UAH/USD.

В 10.10 курс начал снижаться к показателям 25,52/25,59 UAH/USD.

В 11:00 курс безналичного доллара оставался на том же уровне.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,65 / 25,67
евро – 28,78 / 28,80
российский рубль – 0,407/ 0,4077

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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