Межбанк: гривна укрепляется

Торги валютного Межбанка в понедельник в секторе доллара стартовали с уровней 25,67/25,65UAH/USD.

В 10.10 курс начал снижаться к показателям 25,52/25,59 UAH/USD.

В 11:00 курс безналичного доллара оставался на том же уровне.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,65 / 25,67

евро – 28,78 / 28,80

российский рубль – 0,407/ 0,4077

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