Суд разрешил Ощадбанку взыскать с России 1,3 млрд долларов

Киевский апелляционный суд выдал разрешение и исполнительный лист на взыскание с Российской Федерации 1,1 млрд долларов в пользу Ощадбанка.

Об этом говорится в решении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Таким образом суд разрешил исполнение решения Международного коммерческого арбитража в Париже на территории Украины.

Кроме того, суд разрешил взыскать с России проценты с суммы, рассчитанные по средней полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США плюс 2%, с ежегодной капитализацией.

Справка Finance.ua: