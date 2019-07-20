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Суд разрешил Ощадбанку взыскать с России 1,3 млрд долларов

Суд разрешил Ощадбанку взыскать с России 1,3 млрд долларов

Киевский апелляционный суд выдал разрешение и исполнительный лист на взыскание с Российской Федерации 1,1 млрд долларов в пользу Ощадбанка.

Об этом говорится в решении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Таким образом суд разрешил исполнение решения Международного коммерческого арбитража в Париже на территории Украины.

Кроме того, суд разрешил взыскать с России проценты с суммы, рассчитанные по средней полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США плюс 2%, с ежегодной капитализацией.

Справка Finance.ua:

  • Арбитражный суд в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с РФ 1,3 млрд долларов убытков, нанесенных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма. В Ощадбанке заявили, что банк начнет предпринимать все возможные действия для выполнения решения и взыскания средств из Российской Федерации по всему миру.
По материалам РБК-Украина
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