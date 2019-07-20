Суд разрешил Ощадбанку взыскать с России 1,3 млрд долларов

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Киевский апелляционный суд выдал разрешение и исполнительный лист на взыскание с Российской Федерации 1,1 млрд долларов в пользу Ощадбанка.
Об этом говорится в решении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.
Таким образом суд разрешил исполнение решения Международного коммерческого арбитража в Париже на территории Украины.
Кроме того, суд разрешил взыскать с России проценты с суммы, рассчитанные по средней полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США плюс 2%, с ежегодной капитализацией.
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