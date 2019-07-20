Apple планирует купить у Intel патенты на мобильные 5G-модемы

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Apple Inc. планирует купить у Intel Corp. бизнес по производству модемов для смартфонов, который оценивается примерно в $1 млрд.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
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По их словам, соглашение может быть заключено уже на следующей неделе, если переговоры не сорвутся. Источники утверждают, что стороны обсуждают возможную сделку уже около года.
Издание отмечает, что сумма в $1 млрд для таких гигантов, как Apple и Intel, сравнима с “погрешностью при округлении”. Однако сделка может иметь стратегическое значение для Apple Inc. в борьбе за лидерство при внедрении технологии 5G (пятого поколения мобильной связи – ред.).
Потенциальная покупка откроет Apple доступ к многолетним инженерным разработкам Intel, что сэкономит компании годы, необходимые для создания собственных чипов, считают авторы статьи.
Intel в свою очередь избавилась бы от убыточного производства: источник газеты утверждает, что компания ежегодно теряет на разработках для смартфонов порядка $1 млрд. Intel готова отказаться от этого бизнеса, взамен сосредоточившись на разработках 5G-технологий для других устройств, пишет газета.
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