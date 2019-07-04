Насколько 5G быстрее 4G

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В США 5G в 2,7 раза быстрее 4G сети, который достигает 678 Мбит/с.
Соответствующие исследования провела компания из Великобритании Opensignal.
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Для этого они записывали “реальные” показатели со смартфонов. Всего протестовали 8 стран, включая Великобританию, где 5G уже доступен.
По результатам, самые высокие скорости 5G в США. Пользователи этой страны могут получить до 1,8 Гбит/с на своих устройствах. Основной причиной такой высокой скорости в Америке является использование операторами спектра миллиметровых волн. Это обеспечивает высокую пропускную способность, но короче диапазон. Другие страны используют спектр среднего диапазона ниже 6 ГГц.
Второе место заняла Швейцария, где пользователи 5G могут получить скорость 1,1 Гбит/с. Кроме этого, Австралия была единственной страной, где 4G опередил 5G. Самые низкие показатели были в Великобритании – 569 Мбит/с. Это в 1,3 раза выше 4G.
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