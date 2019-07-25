В Австрии красят рельсы в белый цвет, чтобы они меньше грелись

На Федеральных железных дорогах Австрии (Osterreichische Bundesbahnen) реализуется пилотный проект, в ходе которого отрабатывается технология предотвращения температурных деформаций рельсов и выбросов пути в жаркую погоду за счет покраски рельсов в белый цвет.

По данным OBB, это позволяет снизить их температуру на 5-8 градусов Цельсия, пишет ЦТС со ссылкой на “Железные дороги мира”.

Оборудование для покраски рельсов установлено на платформе, которая ранее использовалась для выполнения работ по укладке пути. Перед испытаниями, которые начались в середине июля, были покрашены рельсы на участке длиной примерно 5 км. Если испытания окажутся успешными, OBB приступят к покраске рельсов и на других участках.