В Австрии красят рельсы в белый цвет, чтобы они меньше грелись

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На Федеральных железных дорогах Австрии (Osterreichische Bundesbahnen) реализуется пилотный проект, в ходе которого отрабатывается технология предотвращения температурных деформаций рельсов и выбросов пути в жаркую погоду за счет покраски рельсов в белый цвет.
По данным OBB, это позволяет снизить их температуру на 5-8 градусов Цельсия, пишет ЦТС со ссылкой на “Железные дороги мира”.
Оборудование для покраски рельсов установлено на платформе, которая ранее использовалась для выполнения работ по укладке пути. Перед испытаниями, которые начались в середине июля, были покрашены рельсы на участке длиной примерно 5 км. Если испытания окажутся успешными, OBB приступят к покраске рельсов и на других участках.
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