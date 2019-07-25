0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 85 0

В Австрии красят рельсы в белый цвет, чтобы они меньше грелись

В Австрии красят рельсы в белый цвет, чтобы они меньше грелись

На Федеральных железных дорогах Австрии (Osterreichische Bundesbahnen) реализуется пилотный проект, в ходе которого отрабатывается технология предотвращения температурных деформаций рельсов и выбросов пути в жаркую погоду за счет покраски рельсов в белый цвет.

По данным OBB, это позволяет снизить их температуру на 5-8 градусов Цельсия, пишет ЦТС со ссылкой на “Железные дороги мира”.

Оборудование для покраски рельсов установлено на платформе, которая ранее использовалась для выполнения работ по укладке пути. Перед испытаниями, которые начались в середине июля, были покрашены рельсы на участке длиной примерно 5 км. Если испытания окажутся успешными, OBB приступят к покраске рельсов и на других участках.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.