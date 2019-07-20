Аграрный экспорт из Украины в ЕС увеличился на рекордную в мире сумму

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В мае 2019 года Украина заняла первое место среди стран мира по объемам роста экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза.
Соответствующая информация содержится в отчете Еврокомиссии, обнародованном на официальном сайте этого учреждения.
По итогам мая 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственной продукции в страны ЕС на 519 млн евро, что на 173 млн евро больше, чем в мае 2018 года. Таким образом, по объемам роста экспорта аграрной продукции в страны ЕС в мае 2019 года Украина заняла первое место в мире. Второе место по этому показателю занял Китай (103 млн евро), третье – США (67 млн евро).
Темпы роста агроэкспорта из Украины в ЕС составили за май 2019 года 49,9% по сравнению с маем 2018 года.
За год (с июня 2018 года по май 2019-го) экспорт агропродукции из Украины в ЕС достиг 6,47 млрд евро, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2017-2018 годов. По объемам аграрного экспорта в ЕС с июня 2018 года по май 2019-го Украина заняла третье место, уступив США (12,96 млрд євро) и Бразилии (11,7 млрд євро).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
📌 Сколько вам удавалось (удается) зарабатывать за рубежом? - опросВчера, 14:55 - 8303 5
Импорт огурцов и томатов в Украину побил рекорд десятилетияПозавчера, 06:12 - 1943 4
Правительство добилось снижения цены газа на 25%Вчера, 16:02 - 2756 4
"Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газаВчера, 12:01 - 1002 3
НАБУ завело дело на инженеров "моста Кличко"Вчера, 15:29 - 1184 2
📌 Сколько вам удавалось (удается) зарабатывать за рубежом? - опросВчера, 14:55 - 8303 5
Четыре шага легального оформления наемных работниковВчера, 08:02 - 4585
Гривна попала в мировой валютный ТОП: в Goldman Sachs объяснили, ждать ли девальвацииВчера, 21:04 - 4389 1
Сколько получают украинские программисты (инфографика)Вчера, 17:01 - 3970
Предсказать цены на жилье в Украине практически невозможно - экспертВчера, 08:14 - 2828 1
Индия запустила ракету с луноходом (видео)Позавчера, 15:10 - 394
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3117
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3684 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2999 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2508