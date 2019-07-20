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Аграрный экспорт из Украины в ЕС увеличился на рекордную в мире сумму

Аграрный экспорт из Украины в ЕС увеличился на рекордную в мире сумму

В мае 2019 года Украина заняла первое место среди стран мира по объемам роста экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза.

Соответствующая информация содержится в отчете Еврокомиссии, обнародованном на официальном сайте этого учреждения.

По итогам мая 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственной продукции в страны ЕС на 519 млн евро, что на 173 млн евро больше, чем в мае 2018 года. Таким образом, по объемам роста экспорта аграрной продукции в страны ЕС в мае 2019 года Украина заняла первое место в мире. Второе место по этому показателю занял Китай (103 млн евро), третье – США (67 млн ​​евро).

Темпы роста агроэкспорта из Украины в ЕС составили за май 2019 года 49,9% по сравнению с маем 2018 года.

За год (с июня 2018 года по май 2019-го) экспорт агропродукции из Украины в ЕС достиг 6,47 млрд евро, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2017-2018 годов. По объемам аграрного экспорта в ЕС с июня 2018 года по май 2019-го Украина заняла третье место, уступив США (12,96 млрд євро) и Бразилии (11,7 млрд євро).

По материалам УКРИНФОРМ
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