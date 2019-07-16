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Президент подписал указ о противодействии рейдерству

Президент подписал указ о противодействии рейдерству

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О мерах по противодействию рейдерству», который будет защищать владельцев бизнеса и противодействовать лишению их права на имущество.

Об этом сообщили в Офисе президента.

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«Вопрос рейдерства стал одним из самых болезненных для бизнеса. По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысяч захватов. Обычно это смена собственника путем подделки документов, через несуществующих регистраторов или через «дыры» в реестре. Схемы разные, а суть одна. Сегодняшнее решение – это реальный шаг, чтобы положить этому конец», – сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук.

Рейдерство – не новая проблема. Недобросовестных регистраторов отключали вручную, однако проблема все равно существует. После подписания указа вскоре будут разработаны и приняты законопроекты, которые помогут устранить эти недостатки в законодательстве и не позволят рейдерам отбирать недвижимость и уничтожать бизнес.

В частности, предполагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, что существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.

Главными технологиями для этих изменений станут:

  • автоматический мониторинг рисковых транзакций, после которого будут подтверждаться/останавливаться регистрационные действия,
  • создание бэк-офиса для пересмотра транзакций с повышенным риском,
  • фото- и видеофиксация участников транзакций,
  • введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID)
  • дополнительная авторизация участников транзакции (например, ЭЦП).

Все эти изменения помогут предпринимателям безопасно вести бизнес и минимизируют риски рейдерства в Украине.

По материалам Finance.UA
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