0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 70 0

Airbus показала концепт гибридного самолета-птицы (видео)

Airbus показала концепт гибридного самолета-птицы (видео)

Компания Airbus представила концепт гибридного электрического самолета Bird of Prey, который подражает хищной птице. Разработку представили в ходе авиашоу Royal International Air Tattoo.

Создавая концепт, исследователи компании пользовались подходом биомимикрии — проектирования и производства материалов, конструкций и систем, вдохновлённых природой. Согласно замыслу, соединение крыльев с фюзеляжем самолёта выполняется в виде арок, подобных изящной аэродинамической форме орла или сокола.

Также крылья и хвост должны оснащаться индивидуально управляемыми структурами, которые имитируют перья хищных птиц и обеспечивают активный контроль полёта.

Разработчики надеются, что биомимикрия поможет сделать полёты более эффективными, экологичными и тихими. Именно поэтому в Airbus считают необходимым развивать это направление и вдохновлять новое поколение инженеров.


Хотя проект Bird of Prey не станет реальным воздушным судном, он базируется на реалистичных идеях и даёт представление о том, как может выглядеть самолет будущего для региональных перевозок.

По материалам Технот
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.