Airbus показала концепт гибридного самолета-птицы (видео)

Компания Airbus представила концепт гибридного электрического самолета Bird of Prey, который подражает хищной птице. Разработку представили в ходе авиашоу Royal International Air Tattoo.

Создавая концепт, исследователи компании пользовались подходом биомимикрии — проектирования и производства материалов, конструкций и систем, вдохновлённых природой. Согласно замыслу, соединение крыльев с фюзеляжем самолёта выполняется в виде арок, подобных изящной аэродинамической форме орла или сокола.

Также крылья и хвост должны оснащаться индивидуально управляемыми структурами, которые имитируют перья хищных птиц и обеспечивают активный контроль полёта.

Разработчики надеются, что биомимикрия поможет сделать полёты более эффективными, экологичными и тихими. Именно поэтому в Airbus считают необходимым развивать это направление и вдохновлять новое поколение инженеров.

The ‘#BirdOfPrey ’ is taking wing! This sleek new concept takes inspiration from eagles to create a hybrid-electric design with individually controlled feathered wings. We’re always looking for pioneering new ideas – what would your aircraft be inspired by? https://t.co/HOfecb8X06 pic.twitter.com/0zXOr5znJv