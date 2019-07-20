Airbus показала концепт гибридного самолета-птицы (видео)

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Компания Airbus представила концепт гибридного электрического самолета Bird of Prey, который подражает хищной птице. Разработку представили в ходе авиашоу Royal International Air Tattoo.
Создавая концепт, исследователи компании пользовались подходом биомимикрии — проектирования и производства материалов, конструкций и систем, вдохновлённых природой. Согласно замыслу, соединение крыльев с фюзеляжем самолёта выполняется в виде арок, подобных изящной аэродинамической форме орла или сокола.
Также крылья и хвост должны оснащаться индивидуально управляемыми структурами, которые имитируют перья хищных птиц и обеспечивают активный контроль полёта.
Разработчики надеются, что биомимикрия поможет сделать полёты более эффективными, экологичными и тихими. Именно поэтому в Airbus считают необходимым развивать это направление и вдохновлять новое поколение инженеров.
The ‘#BirdOfPrey’ is taking wing! This sleek new concept takes inspiration from eagles to create a hybrid-electric design with individually controlled feathered wings. We’re always looking for pioneering new ideas – what would your aircraft be inspired by? https://t.co/HOfecb8X06 pic.twitter.com/0zXOr5znJv— Airbus (@Airbus) 19 июля 2019 г.
Хотя проект Bird of Prey не станет реальным воздушным судном, он базируется на реалистичных идеях и даёт представление о том, как может выглядеть самолет будущего для региональных перевозок.
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