Почти 14 тысяч ID-карт выдала на выборах Миграционная служба

По окончательным подсчетам, в течение 19-20 июля и непосредственно в день выборов территориальные органы и подразделения ГМС, Центры предоставления административных услуг и центры обслуживания граждан «Паспортный сервис» по всей Украине выдали 13773 ID-карты: 19 июля – 7612; 19 июля – 7612; 19 июля – 7612.

Об этом сообщает миграционная служба.

Для того, чтобы граждане Украины смогли реализовать свое избирательное право, имея на руках паспорт, указанные работники в течение 19-21 июля обеспечили выдачу уже персонализированных паспортов, которые были доставлены в территориальные органы и подразделения ГМС.

С 2016 года миграционная служба оформила более 3,5 млн паспортов гражданина Украины в форме ID-карты.

Как оформить паспорт гражданина Украины в форме карты:

Обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины по зарегистрированному месту жительства, либо в соответствующий центр предоставления административных услуг ( ЦПАП ), центр обслуживания «Паспортный сервис» ГП «Документ».