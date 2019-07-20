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Почти 14 тысяч ID-карт выдала на выборах Миграционная служба

Почти 14 тысяч ID-карт выдала на выборах Миграционная служба

По окончательным подсчетам, в течение 19-20 июля и непосредственно в день выборов территориальные органы и подразделения ГМС, Центры предоставления административных услуг и центры обслуживания граждан «Паспортный сервис» по всей Украине выдали 13773 ID-карты: 19 июля – 7612; 19 июля – 7612; 19 июля – 7612.

Об этом сообщает миграционная служба.

Для того, чтобы граждане Украины смогли реализовать свое избирательное право, имея на руках паспорт, указанные работники в течение 19-21 июля обеспечили выдачу уже персонализированных паспортов, которые были доставлены в территориальные органы и подразделения ГМС.

С 2016 года миграционная служба оформила более 3,5 млн паспортов гражданина Украины в форме ID-карты.

Как оформить паспорт гражданина Украины в форме карты:

  • Обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины по зарегистрированному месту жительства, либо в соответствующий центр предоставления административных услуг (ЦПАП), центр обслуживания «Паспортный сервис» ГП «Документ».
  • Когда человек не имеет места жительства, по адресу которого он может быть зарегистрирован, и по определенным причинам не может или не желает получать статус бездомного лица, или снят с регистрации места проживания, следует обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины, центр предоставления административных услуг, сервисный центр «Паспортный сервис» ГП «Документ» по последнему зарегистрированному месту жительства или по фактическому месту жительства.
По материалам Finance.UA
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