Почти 14 тысяч ID-карт выдала на выборах Миграционная служба

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По окончательным подсчетам, в течение 19-20 июля и непосредственно в день выборов территориальные органы и подразделения ГМС, Центры предоставления административных услуг и центры обслуживания граждан «Паспортный сервис» по всей Украине выдали 13773 ID-карты: 19 июля – 7612; 19 июля – 7612; 19 июля – 7612.
Об этом сообщает миграционная служба.
Для того, чтобы граждане Украины смогли реализовать свое избирательное право, имея на руках паспорт, указанные работники в течение 19-21 июля обеспечили выдачу уже персонализированных паспортов, которые были доставлены в территориальные органы и подразделения ГМС.
С 2016 года миграционная служба оформила более 3,5 млн паспортов гражданина Украины в форме ID-карты.
Как оформить паспорт гражданина Украины в форме карты:
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