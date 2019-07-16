Запланированных в Офисе президента денег на ремонт дорог хватит только на треть работ - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян утверждает, что запланированных в Офисе президента 150 млрд грн для ремонта 24 тыс. км основных автомагистралей государственного значения хватит лишь на треть работ.

“Берем калькулятор, делим эту цифру на километраж. Получается 6 250 000 грн за капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий. А теперь спросим у украинских автодорожных компаний, даже не гораздо более дорогих из ЕС: Вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток? Мы вам дадим указ, раздадите его копии своим сотрудникам: зарплата будет раз в три месяца, материалы выдавать государству бесплатно”, – написал в Facebook Омелян.

Министр подчеркнул, что “это нереально сделать за три года”. Также у него возник вопрос, откуда брать деньги на остальные 145 тыс. км дорог.

“Просто выполняйте государственную стратегию по развитию автодорог Украины 2018-2022, наполняйте Дорожный фонд 100% акцизов с топлива (кстати, уже вывели из тени 30% рынка топлива? А это больше финансового ресурса на дороги), стройте качественно и прозрачно! И не забудьте о 50 млрд грн на пять следующих лет для территориальных дорог”, – отметил Омелян.