Для каких специальностей возрос госзаказ в 2019 году

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В 2019 году количество мест госзаказа для поступления на бакалавра более всего возросло для педагогических, естественно-научных и инженерных специальностей.
Об этом пишет правительственный портал.
На педагогические специальности в 2019 году выделено почти 8 тыс бюджетных мест.
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Больше всего получила специальность “Среднее образование (украинский язык и литература)» – 976 мест.
В перечень инженерных и естественно-научных специальностей добавлено 537 мест по государственному заказу.
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