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Для каких специальностей возрос госзаказ в 2019 году

Для каких специальностей возрос госзаказ в 2019 году

В 2019 году количество мест госзаказа для поступления на бакалавра более всего возросло для педагогических, естественно-научных и инженерных специальностей.

Об этом пишет правительственный портал.

На педагогические специальности в 2019 году выделено почти 8 тыс бюджетных мест.

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Больше всего получила специальность “Среднее образование (украинский язык и литература)» – 976 мест.

В перечень инженерных и естественно-научных специальностей добавлено 537 мест по государственному заказу.

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По материалам Finance.UA
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