Аэропорт Запорожья обслужит рейсы аэропорта Днепра на время его реконструкции

На время строительства новой полосы в аэропорту Днепра, которое продлится не менее полутора лет, рейсы будет принимать аэропорт Запорожья.

Согласно планам, строительство нового терминала в аэропорту Запорожья планируют завершить к концу 2019 года, а финансировать его будут за счет общественного бюджета города.

На прошлой неделе в ходе рабочего визита в Днепр президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти деньги на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра.

В пресс-службе главы государства сообщили, что президенту представили 3 проекта реконструкции аэродрома, однако наиболее приемлемым является проект, предусматривающий строительство полосы на месте старой.

Реализация проекта стоит 2,9 млрд гривен. Новая полоса будет длиной в 2900 метров (длина нынешней – 2841 метр) и будет строиться по современным стандартам.

Однако строительство новой полосы в аэропорту предусматривает необходимость введения ограничений на полеты в Днепр.