UniCredit планирует уволить тысячи сотрудников

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Крупнейший банк Италии UniCredit может уволить до 10 тыс. человек в рамках нового стратегического плана, нацеленного на сокращение операционных расходов.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, пока план находится на стадии обсуждения, и масштаб сокращения штата в итоге может быть значительно меньше.
«UniCredit под руководством CEO Жан-Пьера Мюстье предпринимает усилия по восстановлению финансовых и операционных показателей. Для этого банк сокращает расходы, избавляется от проблемных кредитов и непрофильных активов. В перспективе банк намерен увеличить свой показатель достаточности капитала и пересмотреть объем вложений в итальянский госдолг», — сообщает издание.
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