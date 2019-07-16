UniCredit планирует уволить тысячи сотрудников

Крупнейший банк Италии UniCredit может уволить до 10 тыс. человек в рамках нового стратегического плана, нацеленного на сокращение операционных расходов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, пока план находится на стадии обсуждения, и масштаб сокращения штата в итоге может быть значительно меньше.

«UniCredit под руководством CEO Жан-Пьера Мюстье предпринимает усилия по восстановлению финансовых и операционных показателей. Для этого банк сокращает расходы, избавляется от проблемных кредитов и непрофильных активов. В перспективе банк намерен увеличить свой показатель достаточности капитала и пересмотреть объем вложений в итальянский госдолг», — сообщает издание.