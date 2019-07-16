510 грн штрафа: количество эвакуированных автомобилей снижается

С 15 по 21 июля 2019 года инспекторы парковки забрали на штрафплощадки почти полсотни автомобилей.

48 эвакуированных автомобилей в Киеве за неделю – не много. Неделей ранее на центральных улицах с 10 по 15 июля эвакуировали 72 автомобиля, оставленных с нарушением правил парковки.

Ранее сообщалось, что 1 июля начали действовать парковочные талоны нового образца. Талон на месяц для всех зон стоит 630 грн.

Штрафы за неправильную парковку:

Остановка и стоянка в зоне знака, запрещающего остановку и стоянку – 255-510 грн.

Нарушение правил парковки (также неуплата стоимости услуг пользования площадкой для платной парковки за каждые сутки использования) – штраф в размере 20-кратной стоимости 1 часа парковки (в Киеве – от 100 до 200 грн.)