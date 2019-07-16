510 грн штрафа: количество эвакуированных автомобилей снижается

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С 15 по 21 июля 2019 года инспекторы парковки забрали на штрафплощадки почти полсотни автомобилей.
48 эвакуированных автомобилей в Киеве за неделю – не много. Неделей ранее на центральных улицах с 10 по 15 июля эвакуировали 72 автомобиля, оставленных с нарушением правил парковки.
Ранее сообщалось, что 1 июля начали действовать парковочные талоны нового образца. Талон на месяц для всех зон стоит 630 грн.
Штрафы за неправильную парковку:
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