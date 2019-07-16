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Апелляционный суд отказался снимать арест с арестованных активов Коломойского по делу ПриватБанка

Апелляционный суд отказался снимать арест с арестованных активов Коломойского по делу ПриватБанка

Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку Украины в снятии ареста с активов бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и принадлежащих ему компаний. Нацбанк хотел снять арест, чтобы иметь возможность погасить задолженность банка по кредитам.

Соответствующие сведения появились в судебном реестре.

Отмечается, что это уже второе решение не в пользу Нацбанка. Сам арест на активы олигарха наложила Генеральная прокуратура по делу о возможном выводе средств из ПриватБанка его бывшими владельцами накануне национализации в 2016 году. Эти активы находились в ипотеке Нацбанка и сейчас учреждение пытается их продать, чтобы погасить эту ипотеку.

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Среди арестованного имущества, в частности, земельные участки на горнолыжном курорте «Буковель», а также имущество металлургических заводов олигарха в Украину.

Напомним, что за несколько дней до президентских выборов суды приняли сразу три решения в пользу бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Так, 18 апреля – за три дня до второго тура выборов – Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.

По материалам hromadske.tv
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