Апелляционный суд отказался снимать арест с арестованных активов Коломойского по делу ПриватБанка

Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку Украины в снятии ареста с активов бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и принадлежащих ему компаний. Нацбанк хотел снять арест, чтобы иметь возможность погасить задолженность банка по кредитам.

Соответствующие сведения появились в судебном реестре.

Отмечается, что это уже второе решение не в пользу Нацбанка. Сам арест на активы олигарха наложила Генеральная прокуратура по делу о возможном выводе средств из ПриватБанка его бывшими владельцами накануне национализации в 2016 году. Эти активы находились в ипотеке Нацбанка и сейчас учреждение пытается их продать, чтобы погасить эту ипотеку.

Читайте также: Верховный суд встал на сторону НБУ в споре с Коломойским

Среди арестованного имущества, в частности, земельные участки на горнолыжном курорте «Буковель», а также имущество металлургических заводов олигарха в Украину.

Напомним, что за несколько дней до президентских выборов суды приняли сразу три решения в пользу бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Так, 18 апреля – за три дня до второго тура выборов – Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.