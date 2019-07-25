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Почему покупать квартиру на этапе фундамента рискованно: мнение эксперта

Почему покупать квартиру на этапе фундамента рискованно: мнение эксперта

В Украине интересы вкладчиков не защищены. Нет никаких гарантий, что квартиры достроят. Кроме того, на этапе строительства люди покупают не жилье, а право собственности на него, пояснил вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

“Почему украинцы бегут туда, где видят аномально низкие цены. Это большие риски. Деньги можно потерять из-за недофинансирования строительства или вложиться в финансовую пирамиду. Чтобы не стать жертвой недобросовестных застройщиков, следует проверять их документы, исследовать финансовые потоки”, – говорит Анатолий Топал.

Он советует не доверять отзывам в интернете. Их часто оплачивают как сами застройщики, так и их конкуренты.

Карты для хранения денег

“Если оказалось, что вложились в долгострой, старайтесь договориться с застройщиком, а не блокируйте строительство. Ведь в Украине нет ни одного застройщика с идеальными документами или финансированием. Однако они преимущественно стремятся достроить и сдать в эксплуатацию объект. Если договориться не удается, создавайте инициативную группу из вкладчиков, нанимайте толковых юристов и решайте вопрос через суд”, – резюмирует Анатолий Топал.

По материалам Газета по-Украински
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