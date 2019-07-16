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Газпром разморозил строительство «Южного потока»

Газпром разморозил строительство «Южного потока»

Российский газовый монополист Газпром объявил тендер на строительство части замороженного проекта «Южный поток» – газопровода, по которому хотели поставлять газ в Южную Европу.

В настоящее время объявлен тендер на достройку трубопровода до российского города Анапа. Официальная причина объявления тендера – необходимость сообщения города с газотранспортной системой РФ.

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Однако существует опасение, что мощность трубопровода, который Газпром проложит в Анапу, намного выше той, которая необходима для газификации южных регионов России, а настоящая причина размораживания проекта – увеличение мощностей по экспорту газа.

«Южный поток» – один из российских энергетических проектов, газопровод, по которому Россия планировала поставлять газ в Европу в обход газотранспортной системы Украины. Его планировали проложить по дну Черного моря, аналогично газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря.

По материалам hromadske.tv
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