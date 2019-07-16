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ФГВФЛ назвал сумму выплат вкладчикам банков-банкротов в Украине (инфографика)

ФГВФЛ назвал сумму выплат вкладчикам банков-банкротов в Украине (инфографика)

В Фонде гарантирования назвали общую сумму средств, которые получили вкладчики банков-банкротов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 июля составила почти 89,49 млрд гривен, только за июнь выплачено 40 млн гривен.

По данным ФГВФЛ, в Украине на эту дату насчитывалось 75 банков-участников Фонда гарантирования, а в стадии ликвидации находился 81. При этом 14 банков были ликвидированы.

“Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 9012,6 млн гривен. Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-июнь составили 1775,6 млн гривен”, – говорится в сообщении.

По материалам Сегодня
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