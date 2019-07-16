ФГВФЛ назвал сумму выплат вкладчикам банков-банкротов в Украине (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Фонде гарантирования назвали общую сумму средств, которые получили вкладчики банков-банкротов.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Читайте также: Главой ФГВФЛ назначили замглавы фонда Светлану Рекрут
Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 июля составила почти 89,49 млрд гривен, только за июнь выплачено 40 млн гривен.
По данным ФГВФЛ, в Украине на эту дату насчитывалось 75 банков-участников Фонда гарантирования, а в стадии ликвидации находился 81. При этом 14 банков были ликвидированы.
“Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 9012,6 млн гривен. Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-июнь составили 1775,6 млн гривен”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьерыВчера, 16:05 - 31548 20
Долговая нагрузка на Украину не падает, а растет — экспертВчера, 21:06 - 1858 10
ТОП-10 самых надежных б/у автомобилей - рейтинг немецких экспертовВчера, 12:21 - 54645 5
Стало известно, на когда запланированы переговоры с МВФ2 ч. назад - 403 3
В Нацбанке прокомментировали возможность дефолта в Украине2 ч. назад - 962 2
ТОП-10 самых надежных б/у автомобилей - рейтинг немецких экспертовВчера, 12:21 - 54645 5
Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьерыВчера, 16:05 - 31548 20
Названы пятилетние кроссоверы, которые меньше остальных теряют в ценеВчера, 15:00 - 17575
Названы самые популярные смартфоны в США7 ч. назад - 6484
Как украинцам завышают платежкиВчера, 14:05 - 3760
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 2281
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3444 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2571 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2243
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 2555