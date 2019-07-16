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Xiaomi готовит необычный смартфон

Xiaomi готовит необычный смартфон

Китайская компания Xiaomi собрала на краудфандинговой платформе средства на выпуск необычного мобильного телефона Qin 2.

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В телефоне Xiaomi Qin 2 используется 5,05-дюймовый экран с соотношением сторон экрана 22,5 к 9, сообщается в блоге на сайте торговой площадки Gearbest.

Благодаря такому формату смартфон получился очень узким. Его габариты составляют 132,6×55,4×8,6 мм при массе 105 г. Задняя крышка устройства — из поликарбоната. У необычного гаджета есть 5-мегапиксельная камера, но нет фронтальной камеры.

Кнопки сосредоточены справа, причем в дополнение к клавишам включения и регулировки громкости, есть независимая кнопка включения ассистента с искусственным интеллектом. Внизу находится интерфейс Type-C, аппарат будет выпускаться со встроенной батареей на 2100 мАч.

Первые телефоны Qin позиционировались как гаджеты для пожилых людей, а вот Qin 2 ориентирован на школьников. В устройстве имеются встроенные словари, программы для чтения. Кроме того, компания реализовала в гаджете режим родительского контроля: отслеживание времени звонков и географического расположения в реальном времени, а также режим тревоги.

По материалам НВ
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