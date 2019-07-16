Названы самые популярные смартфоны в США

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Данные аналитиков показали, что iPhone XR был самой продаваемой моделью в США во втором квартале 2019 года с долей 7,8%, а iPhone 8 и iPhone XS Max пополнили тройку лидеров.
С другой стороны, доля смартфонов, которые работают на iOS, немного снизилась в США — на 2,4%, сообщается на официальном сайте Kantar World Panel.
В США как Apple, так и Samsung испытали снижение доли продаж, а Motorola и Google продолжают возрождаться.
«Motorola продолжает набирать обороты в США: доля в 2019 году достигла 8,1%, что на впечатляющие 3,3% больше по сравнению с годом ранее. Motorola E5 Play и G6 Plus были самыми эффективными моделями», — говорят эксперты.
Что касается рейтинга моделей смартфонов, то за тремя iPhone следуют смартфоны Samsung Galaxy S10 Plus и Galaxy S10.
Доминик Суннебо, глобальный директор Kantar, говорит, что «Samsung и Xiaomi являются ключевыми бенефициарами, в результате чего Apple увидела меньший рост продаж, чем ожидалось».
Также интересно, что в тройку самых популярных гаджетов в США вошла модель iPhone 8, которая была представлена почти два года назад, в сентябре 2017 года.
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