В американском городе запрещают газовые плиты в новых домах

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Калифорнийский город Беркли стал первым в США, отказавшимся использовать газ для приготовления пищи в новых домах и квартирах.
Об этом сообщает Bloomberg.
Соответствующее решение принял городской совет города. Кроме этого, в городе запретили использовать пластиковые трубочки.
Отмечается, что Беркли стал первым в США городом, запретившим использование газа в домах и квартирах для приготовления пищи или обогрева воды. Кроме него еще около 50 городов в Калифорнии рассматривают возможность отказаться от газа.
Вместо газа в новых частных домах или квартирах будут устанавливать электрические платы и котлы. Это должно сократить вредные выбросы в атмосферу, возникающие при сжигании газа.
Газ в США рассматривали в качестве промежуточного топлива для замены угля и облегчения перехода к использованию исключительно альтернативных источников энергии.
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