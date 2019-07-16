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Более 70% кредитов ПриватБанка выданы компаниям бывших владельцев - Fitch

Более 70% кредитов ПриватБанка выданы компаниям бывших владельцев - Fitch

По данным кредитного агентства Fitch, 72% валовых кредитов ПриватБанка (то есть общей суммы кредитов) связаны с бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, а также принадлежащими им компаниями.

Такие данные приводятся в отчете о присвоении кредитного рейтинга ПриватБанку.

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Так, по оценкам экспертов Fitch, около 81% всех активов ПриватБанка – это государственные облигации, которыми банк докапитализировали в конце 2016 года, когда ПриватБанк национализировали. Кредиты составили лишь 19% всех активов ПриватБанка, при этом большая часть этих кредитов связаны с бывшими собственниками и руководством банка.

По материалам Finbalance
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