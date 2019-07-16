Более 70% кредитов ПриватБанка выданы компаниям бывших владельцев - Fitch

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По данным кредитного агентства Fitch, 72% валовых кредитов ПриватБанка (то есть общей суммы кредитов) связаны с бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, а также принадлежащими им компаниями.
Такие данные приводятся в отчете о присвоении кредитного рейтинга ПриватБанку.
Читайте также: ПриватБанк отчитался о рекордной прибыли с начала года
Так, по оценкам экспертов Fitch, около 81% всех активов ПриватБанка – это государственные облигации, которыми банк докапитализировали в конце 2016 года, когда ПриватБанк национализировали. Кредиты составили лишь 19% всех активов ПриватБанка, при этом большая часть этих кредитов связаны с бывшими собственниками и руководством банка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьерыВчера, 16:05 - 31548 20
Долговая нагрузка на Украину не падает, а растет — экспертВчера, 21:06 - 1858 10
ТОП-10 самых надежных б/у автомобилей - рейтинг немецких экспертовВчера, 12:21 - 54645 5
Стало известно, на когда запланированы переговоры с МВФ2 ч. назад - 403 3
В Нацбанке прокомментировали возможность дефолта в Украине2 ч. назад - 962 2
ТОП-10 самых надежных б/у автомобилей - рейтинг немецких экспертовВчера, 12:21 - 54645 5
Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьерыВчера, 16:05 - 31548 20
Названы пятилетние кроссоверы, которые меньше остальных теряют в ценеВчера, 15:00 - 17575
Названы самые популярные смартфоны в США7 ч. назад - 6484
Как украинцам завышают платежкиВчера, 14:05 - 3760
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 2281
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3444 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2571 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2243
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 2555