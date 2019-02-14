Стало известно, на когда запланированы переговоры с МВФ

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Переговоры о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом возобновятся в сентябре.
Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.
“Переговоры о новом сотрудничестве с МВФ возобновятся в сентябре. … Будут разные вопросы и предложения, что-то будем предлагать мы со своей стороны, что мы хотим выполнить, сделать, что хотим вписать в Меморандум, что-то будут предлагать они. На что-то мы будем соглашаться, на что-то будем не соглашаться, будет переговорный процесс”, – заявил Герус.
При этом Герус выразил желание, чтобы вопрос цены на газ для населения был “более мягко” отражен в Меморандуме, потому что это “уже вопрос не просто экономический, это вопрос политический”.
“Думаю, мы это увидели в ходе этих выборов”, – указал он.
Также Герус выразил ожидание, что в сентябре может быть “новая программа, и мы могли осенью этого года получить новый транш МВФ”. По его словам, для этого с украинской стороны “должна быть инициатива по антикоррупционным реформам”.
“Чтобы мы сами это писали, чтобы нас не нужно было заставлять это делать, мы сами взяли на себя обязательство это сделать и быстро это сделали”, – отметил представитель президента Украины.
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