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Чиновники найдут $2 млрд для ремонта и строительства дорог

Чиновники найдут $2 млрд для ремонта и строительства дорог

В Офисе президента заявили, что нашли возможность вдвое увеличить бюджет дорожного фонда. Они дополнительно вложат 2 миллиарда долларов в сферу строительства и ремонта дорог.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в ходе совещания по вопросу дорожной инфраструктуры в Украине.

По словам Гончарука, около 1 миллиарда долларов Украина может получить в результате борьбы с «серыми» продавцами топлива, которые не платят акцизов в бюджет. Еще столько же – благодаря налаживанию сотрудничества с международными финансовыми организациями.

«Мы с ними (представителями международных финансовых организаций – ред.) встречались, и они потенциально декларируют готовность работать более активно при условии выполнения украинской стороной своих обязательств, поскольку сейчас выборка по имеющимся кредитным программам составляет примерно 20%», – сообщил Гончарук.

Во время совещания президент Украины Владимир Зеленский подписал указ президента о повышении качества автомобильных дорог, который предусматривает развитие сети качественных дорог и формирование благоприятных условий для ведения бизнеса. Также Зеленский призвал как можно скорее провести реформу Укравтодора.

«Боюсь, что пока мы будем реформировать (Укравтодор – ред.), мы потеряем и деньги, и время. Может, мы сделаем план в ближайшее время и отдадим ведущим западным компаниям строительство приоритетных дорог? А параллельно будем реформировать», – заявил Зеленский.

По материалам hromadske.tv
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