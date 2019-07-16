Украинские врачи чаще уезжают работать за границу

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Украина входит в тройку стран, из которых выезжают врачи на заработки в Чехию. Первое место принадлежит Словакии. Минздрава Чехии все больше упрощает условия трудоустройства для врачей и медсестер.
Основная причина бегства медиков – низкие зарплаты.
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Минимальная зарплата врача в Чехии составляет 25 000 крон, или 950 евро. Однако в действительности заработные платы в больницах больше:
Иностранец, который имеет официальное трудоустройство, не может получать зарплату меньше, чем врач-чех.
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