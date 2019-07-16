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Украинские врачи чаще уезжают работать за границу

Украинские врачи чаще уезжают работать за границу

Украина входит в тройку стран, из которых выезжают врачи на заработки в Чехию. Первое место принадлежит Словакии. Минздрава Чехии все больше упрощает условия трудоустройства для врачей и медсестер.

Основная причина бегства медиков – низкие зарплаты.

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Минимальная зарплата врача в Чехии составляет 25 000 крон, или 950 евро. Однако в действительности заработные платы в больницах больше:

  • врач общего профиля – 1350 евро,
  • семейный врач – от 2300 евро,
  • стоматологи – от 1150 евро,
  • хирурги – более 1150 евро,
  • кардиологи – от 1450 евро,
  • педиатры – 3000 евро.

Иностранец, который имеет официальное трудоустройство, не может получать зарплату меньше, чем врач-чех.

По материалам Finance.UA
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