Украинские врачи чаще уезжают работать за границу

Украина входит в тройку стран, из которых выезжают врачи на заработки в Чехию. Первое место принадлежит Словакии. Минздрава Чехии все больше упрощает условия трудоустройства для врачей и медсестер.

Основная причина бегства медиков – низкие зарплаты.

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Минимальная зарплата врача в Чехии составляет 25 000 крон, или 950 евро. Однако в действительности заработные платы в больницах больше:

врач общего профиля – 1350 евро,

семейный врач – от 2300 евро,

стоматологи – от 1150 евро,

хирурги – более 1150 евро,

кардиологи – от 1450 евро,

педиатры – 3000 евро.

Иностранец, который имеет официальное трудоустройство, не может получать зарплату меньше, чем врач-чех.