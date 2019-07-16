По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (29,568 млн и 33,119 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 23), максимальный курс продажи доллара 26,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,95-25,97 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 67 активных заявок по доллару на сумму более 57,828 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:29,0000 – 20025,9300 – 30 00025,9300 – 15 00025,9200 – 17 77725,9100 – 10 00025,9100 – 16 00025,9000 – 55 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,9300 – 30 000

25,9300 – 30 000

25,9400 – 30 000

25,9400 – 30 000

25,9400 – 5 000

25,9400 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,9686 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,9003 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.