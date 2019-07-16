Укргазбанк судится с кипрской компанией за недвижимость в Одессе

Хозсуд Одесской области рассматривает дело №916/3278/17 по иску Укргазбанка к кипрской компании “Лусиннол Холдингс Лимитед” об обращении взыскания на ипотечное имущество (домовладение и земельный участок по адресу г. Одесса, ул. Старопортофранковская, 113) – в счет погашения задолженности ООО «СД» по кредитному договору №73 от 08.10.2007, которая на 20.01.2012 составила 1,83 млн долл. и 1,3 млн грн.

Как рассказывают в госбанке, в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору между банком и имущественным поручителем (Димерли Ю. Р.) был заключен договор ипотеки, по которому передано в ипотеку упомянутое недвижимое имущество.

“Кредит вовремя возвращен не был. В связи с длительным невыполнением обязательств по кредитному договору банк обратился в суд с иском о взыскании задолженности по кредитному договору с иском об обращении взыскания на ипотечное имущество. Исковые требования банка были удовлетворены судом”, – замечает Укргазбанк.

Вместе с тем, в Приморский райсуд г. Одессы был подан иск Димерли М.К. к Димерли Ю.Р. о признании имущества, являющегося предметом ипотеки, объектом совместной собственности и признании недействительным договора ипотеки (дело №522/4105/15).

11.03.2015 суд вынес решение о признании ипотечного имущества объектом общей собственности, признании недействительным договора ипотеки и прекращении запретов и отягощений, наложенных на ипотечное имущество нотариусом.