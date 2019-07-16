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На рынке мотоциклов в Украине наблюдают настоящий бум

На рынке мотоциклов в Украине наблюдают настоящий бум

За первое полугодие 2019 года рынок мотоциклов в Украине вырос на 63%.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

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Продажи новых мотоциклов занимают на рынке 80%. К летнему сезону они достигли рекорда, увеличившись до 4000 штук в месяц. В некоторые месяцы текущего года фиксировались почти удвоенные объемы 2018 года.

Рынок мотоциклов сейчас — единственный транспортный сегмент, где происходит бум: продажи уже подтягиваются к автомобильным.

“Главной причиной роста продаж стало отсутствие корректирования рынка законодателями. Это позволило сохранить стабильные ставки пошлин, из-за чего операторы смогли реализовать долгосрочные стратегии”, — идет речь в сообщении.

Доля электробайков на рынке — 0,11%. В основном покупают легкие скутеры, моноколеса, сигвеи и гироборды. Также люди начали интересоваться электрическими грузовыми мотоциклами.

Больше всего на украинском моторынке китайской продукции, которая занимает 87%. Следом идут Индия (7,4%), Япония (3,3%) и Германия (1%).

За первые шесть месяцев 2019 года активней всего покупали мотоциклы Musstang (20%), которому удалось потеснить на второе место мототехнику Spark. Третье место получила Lifan, четвертое и пятое место заняли Shineray и Geon соответственно. Среди именитых брендов в этом году первое место занимает Honda, второе — BMW, а третье — Kawasaki.

По материалам Дело
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