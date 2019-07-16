На рынке мотоциклов в Украине наблюдают настоящий бум

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За первое полугодие 2019 года рынок мотоциклов в Украине вырос на 63%.
Об этом сообщает AUTO-Consulting.
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Продажи новых мотоциклов занимают на рынке 80%. К летнему сезону они достигли рекорда, увеличившись до 4000 штук в месяц. В некоторые месяцы текущего года фиксировались почти удвоенные объемы 2018 года.
Рынок мотоциклов сейчас — единственный транспортный сегмент, где происходит бум: продажи уже подтягиваются к автомобильным.
“Главной причиной роста продаж стало отсутствие корректирования рынка законодателями. Это позволило сохранить стабильные ставки пошлин, из-за чего операторы смогли реализовать долгосрочные стратегии”, — идет речь в сообщении.
Доля электробайков на рынке — 0,11%. В основном покупают легкие скутеры, моноколеса, сигвеи и гироборды. Также люди начали интересоваться электрическими грузовыми мотоциклами.
Больше всего на украинском моторынке китайской продукции, которая занимает 87%. Следом идут Индия (7,4%), Япония (3,3%) и Германия (1%).
За первые шесть месяцев 2019 года активней всего покупали мотоциклы Musstang (20%), которому удалось потеснить на второе место мототехнику Spark. Третье место получила Lifan, четвертое и пятое место заняли Shineray и Geon соответственно. Среди именитых брендов в этом году первое место занимает Honda, второе — BMW, а третье — Kawasaki.
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