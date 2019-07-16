Автомобилям из РФ дали еще полгода

Запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров, произведенных в Российской Федерации, продлили на 1 год — до 31 декабря 2020.

Соответствующие изменения в постановление № 1147 внесены постановлением №605 от 5 июля 2019 года.

Кроме того, отсрочено начало действия запрета ввоза на таможенную территорию Украины автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили (товарная позиция 8703 согласно УКТВЭД). Соответствующий запрет начнет действовать с 1 января 2020 года, а не с 1 июля 2019 года, как это было предусмотрено ранее.

Также документом установлено, что:

— ввоз товаров по перечню и их таможенное оформление разрешаются на сумму осуществленной предоплаты за поставку таких товаров, если указанная предоплата была осуществлена ​​до вступления в силу примененной постановлением № 1147 запрета и при условии предварительного получения документального подтверждения осуществления такой предоплаты ГФС от банковского учреждения по обращению субъектов хозяйственной деятельности;

— ГФС ведет электронный реестр полученных от банковских учреждений подтверждений осуществления предоплаты за поставки товаров субъектами хозяйственной деятельности Украины, информирует таких субъектов о получении подтверждений и обеспечивает доступ таможен в указанный реестр;

— в случае, когда таможенные формальности не предусматривают осуществление в пунктах пропуска через государственную границу Украины проверки страны происхождения товаров, такие таможенные формальности осуществляются в органах доходов и сборов назначения. В случае установления факта распространения примененной постановлением № 1147 запрета на ввоз товаров органом доходов и сборов назначения, такие товары подлежат вывозу за пределы таможенной территории Украины или помещению под таможенный режим уничтожения или разрушения.