"Государство в смартфоне": Зеленский призвал украинцев пройти опрос

Президент Владимир Зеленский попросил граждан Украины принять участие в онлайн-опросе относительно трудностей в пользовании государственными услугами.

Об этом глава государства написал в Facebook.

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“Каждый украинец, и я лично сталкивался с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Поэтому я горячо верю в проект “Государство в смартфоне”, – написал Зеленский в соцсети.

“Это прогрессивная инициатива, цель которой – изменить взаимодействие государства с людьми. Государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем”, – уверен президент.

На сайте, ссылку на который Зеленский прикрепил к своему посту, пользователей просят ответить на два вопроса:

- С какими трудностями вы сталкиваетесь, пользуясь государственными услугами?

- В чем для вас главная ценность государственных услуг онлайн?

Глава государства отметил, что этот проект должен учесть потребности каждого гражданина и исправить все недостатки устаревшей системы.

“Поэтому нам нужны ваши мысли. Поэтому лично прошу каждого принять участие в опросе по ссылке”, – отметил Зеленский.