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Власти решили защитить украинских производителей спичек и автодисков

Власти решили защитить украинских производителей спичек и автодисков

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение провести антидемпинговое расследование и пересмотреть антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину нескольких товаров из России, Беларуси и Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

В ходе расследования выяснилось, что в период с 2016 по 2018 годы объем импорта спичек из России и Беларуси вырос в абсолютных показателях на 1,19%. Относительно потребления доля такого импорта в Украине выросла на 9,41%, а относительно производства — на 3,42%.

Общая стоимость импорта из этих стран в 2018 году составила более $3 млн. Также сообщается, что уровень демпинговой маржи для России — 65,4%, а для Беларуси — 22,5%.

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Кроме того, с четвертого квартала 2015 года по третий квартал 2018 года произошел рост импорта алюминиевых колесных дисков из Китая и России в абсолютных показателях на 175,6% и 16,9% соответственно, а относительно производства — на 240,3% и 44,3%.

В ведомстве уточнили, что относительно потребления импорт колесных дисков из Китая вырос на 28,1%, а из РФ сократился на 45,7%. Общая стоимость импорта этой продукции из Китая и РФ в 2018 году составила почти $7 млн. Уровень демпинговой маржи для Китая составляет 40,65%, а для России — 23,42%.

По материалам УБР
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