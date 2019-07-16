Снижать тарифы ЖКХ можно только при нахождении резервов - Новак

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Инициатива Президента Украины Владимира Зеленского о снижении тарифов за оплату жилищно-коммунальных услуг возможна только в случае нахождения специальных резервов.
Такое мнение сообщил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
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«Инициативы Президента по снижения тарифов ЖКХ, в принципе возможны, так как после запуска рынка электроэнергии оказалось, что она может быть дешевле. Аналогичная ситуация может случиться и с образованием рынка газа», – считает эксперт.
По мнению А. Новака, если сохранить тенденции снижения цен на электроэнергию и газ и найти резервы, которые позволят снизить цену на другие статьи жилищно-коммунальных услуг (уход за придомовой территорией, вывоз мусора и т.д.), то можно достичь снижения стоимости услуг ЖКХ если не в разы, то, по крайней мере, на пару процентов.
«Что касается идеи Президента о том, чтобы пенсионеры не платили за услуги ЖКХ, то это также возможно сделать. Но при этом, те средства, которые они должны были бы заплатить, должны быть перенесены на остальных граждан», – уточнил экономист.
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