У Президента заявили о разработке изменений в правила получения субсидий

Представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что сейчас правительство разрабатывает изменения в правила получения субсидий украинцами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Вчера Кабинет Министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа… Украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год. По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения”, – говорится в сообщении.

По его словам, дополнительно минимум 1-1,5 млн необеспеченных домохозяйств обоснованно имеют право на субсидии, поэтому в правительстве сейчас разрабатываются соответствующие изменения в правила получения субсидий.

Справка Finance.ua: