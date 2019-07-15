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У Президента заявили о разработке изменений в правила получения субсидий

У Президента заявили о разработке изменений в правила получения субсидий

Представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что сейчас правительство разрабатывает изменения в правила получения субсидий украинцами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Вчера Кабинет Министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа… Украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год. По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения”, – говорится в сообщении.

По его словам, дополнительно минимум 1-1,5 млн необеспеченных домохозяйств обоснованно имеют право на субсидии, поэтому в правительстве сейчас разрабатываются соответствующие изменения в правила получения субсидий.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на январь 2018 г. 6,9 млн домохозяйств пользовались субсидиями.
  • По состоянию на январь 2019 г. количество субсидиантив было уменьшено до 3,6 млн домохозяйств.
  • Средний размер назначенной субсидии на одну семью в мае 2019 по сравнению с маем прошлого года уменьшился на 45,5% – до 91,8 гривны.
  • Украинцы имеют право выбрать, чем им выгоднее пользоваться в отопительный сезон – льготой или субсидией.
По материалам Finance.UA
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