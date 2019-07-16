С 2020 года планируется повысить стоимость обучения на популярных специальностях

В Украине стоимость обучения на контракте на популярных специальностях возрастет в 2020 году.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки в ответе на запрос УНН.

Сейчас проект постановления Кабинета Министров Украины “О некоторых вопросах введения индикативной себестоимости” проходит стадию согласования. Окончательное решение будет приниматься Кабинетом Министров Украины, отметили в министерстве.

Планируется, что университетам установят предел, ниже которого они не смогут опустить цену на контракт.

“Каждое учреждение высшего образования ежегодно получает государственное финансирование на подготовку студентов за средства государственного бюджета. От этого рассчитывается усредненный показатель для учреждения высшего образования для подготовки одного студента. В дальнейшем определяется, что минимальная цена в 2020 году должна составить 60%, в 2021 году – 70%, в 2022 году – 80% от средней стоимости подготовки одного студента за средства государственного бюджета”, – отмечается в ответе на запрос.

Установить минимальную цену предлагается для 31 из более 120 специальностей, которые не являются дефицитными на рынке труда. В частности для таких:

• “Филология”;

• “Экономика”;

• “Политология”;

• “Психология”;

• “Социология”;

• “Журналистика”;

• “Менеджмент”;

• “Маркетинг”;

• “Учет и налогообложение”;

• “Право”;

• “Международные отношения”;

• “Медицина”;

• “Ветеринария” и другие.

“Причиной определения минимальной стоимости обучения на контракте стало то, что в 2018 году из государственного бюджета была профинансирована подготовка одного студента в размере 39 тыс. грн, а в 2019 году прогнозный показатель составляет 44,4 тыс. грн. В то же время средний показатель стоимости подготовки студентов за средства физических/юридических лиц в учреждениях высшего образования в 2018 году составлял 28 тыс. грн., что около 70% себестоимости обучения”, – говорится в ответе.

Поэтому заниженная стоимость обучения на контракте влияет на формирование фонда заработной платы для преподавателей, обновление материально-технической базы и, как следствие, – качество предоставления образовательных услуг.

В случае введения этого принципа в учреждениях высшего образования государственной формы собственности стоимость обучения увеличится не более чем на 10-25% от текущей стоимости.