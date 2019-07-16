Зеркаль: Украинцы не почувствуют отсутствия газового контракта с РФ

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила. что население не почувствует отсутствия газового контракта с Россией, поскольку газохранилища будут заполнены газом, а по реверсу Украина будет получать достаточно для того, чтобы сбалансировать давление в системе.

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“Думаю, что население будет чувствовать это напряжение только в эфирах телеканалов и криках политиков”, — предположила Зеркаль. При этом она высказала уверенность, что “опыт предыдущих контрактов и контактов говорит о том, что всех, кто занимается газом — и МИД, и “Нафтогаз” — ожидают веселые осень и зима”.

По словам Зеркаль, хотя РФ и работает на европейском рынке по европейскому законодательству, переговоры с российской стороной показывают, что для России контракт с Украиной — это вопрос продвижения собственных правил, “вопрос принуждения нас жить так, как хотели бы они”.

Замглавы МИД Украины также отметила, что Приложение XXVII к Соглашению об ассоциации де-юре обязывает Украину соблюдать все европейские правила. “И кто бы ни говорил, что мы можем продлить контракт, закрыть на что-то глаза, но Приложение XXVII — это уже наши международные обязательства”, — обратила внимание украинский дипломат.

Она также отметила, что главная цель украинской стороны не столько контракт, сколько построение рыночных отношений, чтобы “навсегда уйти от использования газа как инструмента политического давления”. По ее словам, Украина должна изменить свой рынок по европейским правилам. “Тогда у нас есть будущее. В противном случае у нас его нет: государство становится зависимым от России”, — полагает Зеркаль.