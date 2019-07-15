"Нафтогаз" сообщил о срыве договоренностей

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Мирового соглашения с российским “Газпромом” не будет – компания так и не сделала украинцам никакого предложения.
Об этом сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины”.
“Предложения о подписании “мирового соглашения” от “Газпрома” к “Нафтогазу” не поступали”, — отметили в ведомстве.
Речь идет о судах между компаниями. “Нафтогаз” добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. После этого глава Минэнерго РФ Александр Новак сказал, что “Газпром” предложил заключить мировое соглашение.
В “Нафтогазе” это отрицают. Там говорят, что российский монополист “Газпром” не предлагал НАК “Нафтогаз” никаких “мировых соглашений”, а только продолжает настаивать на отмене обязательств по решениям международных арбитражей.
Ранее в НАК сообщали, что неоднократно приглашали российскую сторону на предметные трехсторонние переговоры с участием Европейской Комиссии.
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