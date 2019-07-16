Парцхаладзе предлагает изменить генпланы городов и ввести «голубые линии»

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Местная власть должна менять генеральные планы городов и вводить «голубые линии», ограничивающие максимальную высотность застройки.
Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.
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Он считает, что поскольку с 1 сентября прошлого года вступили в силу новые ГСН, впервые ввели норму об ограничении высотности зданий в населенных пунктах Украины – так называемые «голубые линии», украинские города обязаны уже менять свои генеральные планы и вводить новый раздел, где будет четко прописано, какая максимальная высотность застройки должна быть.
Парцхаладзе напомнил, что согласно закону о децентрализации на места были делегированы много полномочий и доходов. Поэтому выполнение государственных строительных норм также должно быть на постоянном контроле власти.
“Если четыре года назад доходы всех местных бюджетов были около 50-60 млрд грн, то сегодня это уже около 300 млрд грн. Им переданы колоссальные ресурсы и возможности. И они обязаны их использовать”, – подчеркнул чиновник.
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